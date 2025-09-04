九州や四国に大雨をもたらしている台風15号は、5日朝にかけて四国に上陸する恐れがあります。また、台風から離れた場所でも道路が冠水するなどの大雨となりました。台風が接近している高知駅前から、並木雲楓フィールドキャスターの中継です。まもなく、台風上陸の恐れのある高知県の高知駅前からお伝えします。午後11時25分現在、かなり強い雨が降っている状態です。強い風にあおられて、大粒の雨が地面にたたきつけています。地