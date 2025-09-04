サムスン電子ジャパンは9月4日、完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Galaxy Buds3 FE」を発表した。同社のワイヤレスイヤホンではエントリーとなるモデル。大口径ドライバーによる高音質化、アクティブノイズキャンセリングが特徴で、AIによる通話時の明瞭化機能も搭載する。希望小売価格は21,780円。発売は9月19日。完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Galaxy Buds3 FE」外観は、上位機種と共通性のあるブレードデザインを採用し、質