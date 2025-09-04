先ほど発表の８月のＩＳＭ非製造業景気指数が予想を上回る内容となったことでややドル高の反応が見られた。ただ、反応は一時的で直ぐに戻す展開。全体指数は半年ぶりの高水準となったほか、特に新規受注が約１年ぶりの大幅な伸びを示した。 ドル円は１４８円台半ば、ユーロドルは１．１６ドル台半ばでの推移となっている。 USD/JPY148.41EUR/USD1.1649GBP/USD1.3436 MINKABU PRESS編集部野沢卓美