４日、ブチッチ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京9月4日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日午後、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため訪中したセルビアのブチッチ大統領と北京の人民大会堂で会見した。４日、ブチッチ大統領と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）