6月にイスラエルとアメリカから攻撃を受けたイランが、当時、核兵器に転用できるレベルの高濃縮ウランの備蓄量を増やしていたことがわかりました。【映像】2005年当時のイランの核関連施設AP通信は3日、IAEA＝国際原子力機関がイランの核開発について報告書をまとめたと伝えました。報告書によりますと、イスラエルが攻撃を始めた6月13日の時点で、イランには兵器級とされる90％に近い60％まで濃縮されたウランが、440.9kgあ