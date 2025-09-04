ザルツブルクは3日にUEFAヨーロッパリーグのメンバーリストを発表。今夏から加入したDFチェイス・アンリはメンバーから外れた。21歳のアンリはシュツットガルトから2030年6月末までの契約で完全移籍。負傷中のMF川村拓夢やアンリと同じく今夏にセレッソ大阪から加入したFW北野颯太は、ELのメンバー入り。だが、アンリのみが外れることになった。アンリは3月に内転筋を負傷。離脱期間も長期化し、新天地ザルツブルクでも公式