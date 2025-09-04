【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比37.82ドル高の4万5309.05ドルを付けた。8月の米雇用統計の発表を5日に控え、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに対する姿勢を見極めようとするムードが強く、値動きは限られた。