阪神・佐藤輝明内野手（２６）が４日の中日戦（バンテリン）で決勝打となるリーグトップ独走の先制３６号２ランを放ち、７―５の勝利をたぐり寄せた。初回、二死一塁で巡ってきた第１打席で涌井の低めのスライダーを右手一本で一閃。打球は右翼ポール際ギリギリに突き刺さる衝撃弾となった。これでバンテリンドームでシーズン７本塁打とし、２００５年の金本知憲を抜き虎史上最多に名を刻んだ。投手陣はブルペンデーとあって