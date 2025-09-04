ポルトガルの首都リスボンで3日、観光客に人気のケーブルカーが脱線して建物に衝突する事故があり、16人が死亡、21人がケガをしました。地元メディアによりますと、観光客に人気のケーブルカーが3日、脱線して建物に激しく衝突し、これまでに16人が死亡、21人がケガをしたということです。事故に巻き込まれた人の中には外国人も含まれていますが、日本大使館は日本人が被害に巻き込まれたという情報はないとしています。地元メディ