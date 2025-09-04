世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏が死去した。91歳。イタリア出身。ブランドの公式が発表した。1975年に「ジョルジオ・アルマーニ」を創業。今年が50年の節目だった。同ブランドは「クロスロード」と名付けたグローバルプロジェクトを行い、世界各国の主要都市から12人の女性を選出。第1回には、女優の菜々緒が選ばれ、日本代表アンバサダーを務めた。その後、三吉彩花が選出され、モードの衣装を着こなす格好