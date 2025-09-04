あのが、アパレルブランド『HELL BLAU（ヘルブラウ）』を立ち上げ、本日9月4日18時より商品を公式オンラインストアにて販売開始した。 （関連：anoの“絶対聖域”を物語る凄まじく濃厚な時間魂を震わすシャウト響かせた『BONE BORN BOMB TOUR』ファイナル） 「自分が本当に着たいと思える服をつくりたい」という純粋な想いから生まれたこのブランドは、あのらしいユーモアと個性を日常にプラスするアイテムを展開す