気象庁によると、台風第１５号は、次第に進路を東よりに変え、５日には四国地方にかなり接近し上陸するおそれがあります。西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。四国地方、近畿地方、東海地方、東北地方では５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁の発表内容は以下のとおり。［気象概況］台