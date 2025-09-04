ソフトバンクの上沢直之投手（３１）が４日のオリックス戦（みずほペイペイ）に先発し、８回無失点の好投で１１勝目を挙げた。大台突破を快投で飾った。上沢は初回一死一、三塁のピンチを背負ったが、この難局を無失点で切り抜けると勢いに乗った。３回は先頭の紅林からフォークで空振り三振を奪うと、続く広岡からは内から曲がるスライダーで見逃し三振。これが節目の１０００個目の奪三振となった。続く西川からも見逃し三振