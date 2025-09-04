東京・台東区の雑貨店で乾燥大麻などを所持したとして、逮捕された31歳の女性が不起訴処分となりました。夫が経営する「浅草地下街」の雑貨店や自宅で、乾燥大麻などを販売目的で所持したとして先月、逮捕された31歳の女性について、東京地検は4日までに不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。