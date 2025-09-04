厚生労働省は４日、医療機関が名乗る診療科名に「睡眠障害」を追加することについて、医道審議会の専門部会で議論を始めた。追加されれば、不眠症などに悩む患者が専門的に診療する医療機関を見つけやすくなると期待される。診療科名の見直しの議論は１７年ぶりで、厚労省は今年度中に追加の可否に関して結論を出したい考えだ。医療機関が看板などに表示できる診療科名は、厚労省が医療法に基づいて定めている。２００８年に枠