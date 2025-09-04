ＡＢＥＭＡの人気アナウンサー、瀧山あかねが４日、自身のインスタグラムを更新。プールショットを公開した。赤い水着の上にベージュのレースのトップスを羽織り、上目遣いの写真を投稿。コメント欄などでは「可愛すぎます」、「ナイスボリューム」、「水着の上からレースは反則や」、「普通にモデルさん。アナウンサーではない美貌」、「えぐ可愛い」との声が寄せられていた。瀧山はＡＢＥＭＡの人気番組を担当するアナウン