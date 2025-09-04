世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏が死去した。91歳だった。イタリア出身。ブランドの公式インスタグラムが訃報を明らかにし、追悼のメッセージを掲載した。アルマーニ氏は自身の名前を付けたファッションブランド「ジョルジオ アルマーニ」を1975年に創業。デザイン性が高く評価され「モードの帝王」と呼ばれた。医師を目指し、ミラノ大学医学部に入学したものの、3年生のときに自主退学してイタリア軍へ入隊。の