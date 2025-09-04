4日午後11時0分、宮崎県と気象台は、延岡市、日向市、門川町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・延岡市・日向市・門川町