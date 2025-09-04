◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）巨人・増田大輝内野手が、１１点ビハインドの８回裏にブルペンで投球練習を行った。８回裏の降雨コールドで５年ぶりの登板は幻となったが「チームは助け合い。投手は明日も投げなきゃいけないので少しでもカバーできたら」と９回のマウンドに向けて肩を作った。内外野全ポジションをこなせる超ユーティリティー選手。２０年８月６日の阪神戦