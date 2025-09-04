1月28日、パリでのショーに姿を見せたジョルジオ・アルマーニさん（ロイター＝共同）【ローマ共同】イタリアの有名ブランド「アルマーニ」の創設者で「ファッション界の帝王」と呼ばれた世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニさんが死去したと同社が4日発表した。AP通信によると自宅で死去、91歳だった。1934年、イタリア北部ピアチェンツァ生まれ。ミラノ大で医学を専攻したが兵役のため中退、その後ファッションの道に進