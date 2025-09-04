「モードの帝王」と称された世界的ファッションデザイナーのジョルジオ・アルマーニさんが亡くなりました。91歳でした。アルマーニグループは4日、イタリアのファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニさんが亡くなったと発表しました。91歳でした。1975年にファッションブランド「ジョルジオ・アルマーニ」を立ち上げ、半世紀にわたってファッション界をリードし、「モードの帝王」と称されてきました。アルマーニグループ