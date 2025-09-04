◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―１ＤｅＮＡ＝６回表降雨コールド＝（４日・マツダスタジアム）３位・ＤｅＮＡが４位・広島に６回表降雨コールドで勝ち切り、ゲーム差を２に広げた。さらに２位・巨人相手にも１・５差まで詰め寄った。３回、蝦名が四球で出塁した直後の３回２死一、二塁午後６時４１分から降雨の影響で一時中断となった。グラウンドにはシートがかけられたが、同７時３３分に再開。再開直後に桑原がＶ打となる左