世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏が死去した。91歳。イタリア出身。ブランドの公式インスタグラムが訃報を明らかにし、追悼のメッセージを掲載した。「アルマーニ・グループは、深い悲しみとともに、創始者であり、揺るぎない原動力であったジョルジオ・アルマーニ氏の逝去をお知らせいたします」と発表。「従業員や協力者から常に敬意と称賛を込めて『イル・シニョール・アルマーニ』と呼ばれていたアルマーニ氏