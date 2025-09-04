嵐の松本潤（４２）が４日、自身のＸを更新。主演するＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（日曜・後９時）の最終話放送に関する公式Ｘをリポストし「最後まで宜しくお願いします」とつづった。松本に続く形で、ファーストサマーウイカら共演者も同様に公式Ｘを引用するなどして、反応した。同ドラマに内科専攻医・鹿山慶太役で出演する俳優・清水尋也容疑者（２６）が、大麻を含む植物片を所持したとして麻薬取締法違反の疑