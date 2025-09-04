【MLB】パイレーツ3ー0ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）【映像】大谷、ベース前で“執念の大ジャンプ”9月3日（日本時間9月4日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた内野安打が話題となっている。7回表・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、マウンド上の3番手エバン・シックに対し、