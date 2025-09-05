タイのタクシン元首相【バンコク共同】タイの出入国管理当局は4日、タクシン元首相が同日夜、首都バンコクのドンムアン空港から自家用ジェット機でシンガポールに向けて出国したと発表した。タクシン派の与党「タイ貢献党」関係者によると、出国理由は「個人的な約束」で5日午後に帰国予定という。詳細は不明。タイではタクシン氏が政治的に窮地に陥って国外逃亡したとの観測が広がっている。タクシン氏は2008年から国外逃亡を