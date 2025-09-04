アフガニスタン東部で起きた地震の犠牲者が2200人を超えたとタリバン暫定政権が発表しました。負傷者は3600人以上となっています。日本時間の今月1日未明にアフガニスタン東部で発生したマグニチュード6.0の地震について、タリバン暫定政権の報道官は4日、死者が2205人に達したと明らかにしました。3640人が負傷していて、救助活動は現在も続いているとしています。地震を受けて、日本政府はJICA＝国際協力機構を通じて緊急援助物