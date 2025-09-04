気象台は、午後10時44分に、大雨警報（浸水害）を宇和島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛媛県・宇和島市に発表 4日22:44時点南予では、5日未明まで低い土地の浸水に、5日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇和島市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日未明にかけて警戒3時間最大雨量70mm□波浪警報5日明け方にかけて警戒予想最大波高4m■愛南町□波浪警報5