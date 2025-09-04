◇パ・リーグソフトバンク8ー0オリックス（2025年9月4日みずほペイペイD）ソフトバンクは嶺井博希捕手（34）がプロ12年目で初めて4番に座った。初回2死二塁の第1打席ではボテボテの投ゴロ。これを投手の田嶋がお手玉し、一塁に生きて次打者・栗原の先制3ランを呼び込んだ。「できることは限られているので、いつも通りに臨んだ」と嶺井。3回1死で左前打を放ち、「初4番」の試合は5打数1安打で2三振だった。試合後の