「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）ヤクルトは、村上の２本塁打を含む３安打６打点の大暴れもあり打線が２桁安打２桁得点と大爆発。連敗を２で止めた。村上は初回に２ラン、四回には１７号満塁本塁打。６打点の活躍に、高津監督は「よく打ちましたね」とうなずいた。村上は直近６戦で７発目、今季７月末に上半身の故障から１軍復帰後、３３試合で１７本塁打と驚くべき量産ペースだ。チ