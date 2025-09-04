共産党は4日、参院選の総括と教訓をまとめ、「たいへんに厳しく重大な結果であり、党中央として、その責任を痛感している」と明記した。会見した田村委員長は、「自公政権を過半数に追い込んだ」と自画自賛しつつ、改選議席を7から3に減らした参院選を「自民党の補完勢力や極右・排外主義の立場をとる政党が議席を伸ばした」と振り返り、対決姿勢を強調した。共産党は今回まとめた「第6回中央委員会総会決議」で、「党勢を後退から