◆ソフトバンク8―0オリックス（4日、みずほペイペイドーム）復帰1号でチームを勢いづけた。初回2死一、三塁。ソフトバンクの栗原は田嶋が投じた内角の直球にうまく腕をたたみながら反応。低い弾道の打球は右翼ポール際テラス席に飛び込んだ。67日ぶりの6号先制3ラン。「うまく打てたなと。（気持ちが）高ぶりました」。にやりとした。指揮官の思いに応えようと必死にバットを振っている。今季は開幕直前と夏場の2度、右脇腹