福岡県警宗像署は4日、宗像市日の里2丁目付近の道路上で同日午後2時半ごろ、小学生女児が見知らぬ男から付きまとわれ、両手を広げて行く手を阻まれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいの小太り。170から180程度。黒髪のぼさぼさ頭で、黒色半袖シャツ、緑色系の半ズボン、水色リュックサック、白色マスク着用。