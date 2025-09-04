プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテは9月4日、田中健二朗投手(35)が今季限りで現役を引退することを発表した。5日に本拠地・ちゅ～るスタジアム清水で会見を開く。球団の創設当初からチームを引っ張ってきたベテラン左腕は、“NPB12球団復帰”という目標は叶わず、ユニホームを脱ぐ決断をした。 【写真を見る】くふうハヤテの田中健二朗投手(35)が今季限りで現役引退へ 18年間のプロ生活にピリオ