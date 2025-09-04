ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで3日、人気キャラクター「ハミクマ」が登場する『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』が報道陣に一足早くお披露目されました。「ハミクマ」とは、“永遠を生きるとは、今日を生きることなのdeath”を合言葉に、ハロウィーン期間中にパークに登場するユニバーサル・スタジオ・ジャパン発のキャラクター。愛らしくその不気味な姿が人気となり、この秋からは、世界各地のユニバーサル・ス