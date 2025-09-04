巨人の増田大輝内野手（３２）が４日のヤクルト戦（岐阜）後、幻に終わった野手登板について振り返った。序盤から大量リードを許した。先発の又木が４回途中５失点、２番手・泉も村上に満塁弾を被弾しこの回４失点と投壊。その後の救援陣は平内が２回、宮原が１回とイニングを淡々と消化していったが、８回裏のブルペンには野手である増田大が雨の中腕を振り、９回の登板に備えて肩を作っていた。結果的には８回雨天コールド