9月4日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、「パルコ・プロデュース2025カタシロ～Relive vol.2～」大阪公演（森ノ宮ピロティホール）に出演し、舞台の感想や大阪での出来事について語った。 -「悩みながらも進んでい