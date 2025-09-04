◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）阪神は優勝マジックを２つ減らして「４」とした。最短６日の広島戦（甲子園）でリーグ優勝が決まる。ただ、この日は７点リードから２点差まで詰め寄られる展開。７回にハートウィグが四死球でピンチを招いて適時打を浴び、代わった島本も細川に左越え３ランを浴びた。８回は及川も１点を失い、９回は守護神・岩崎が１死一、二塁としながら、本塁を死守した。