８月行われた新体操の世界選手権で団体総合の金メダルに輝いた松本市の高校2年生、花村夏実選手が地元に戻り、練習を再開しています。次に彼女が見据えるのは、3年後のオリンピックです。 長い手足を生かした表現力。しなやかな動きで見ている人たちを魅了します。松本市の新体操クラブ、「WingまつもとRG」に所属する高校2年生、花村夏実選手17歳。きのうも市内の体育館で汗を流していました。 花村選手は８月、ブラジル・リオ