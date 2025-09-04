世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏が死去したと欧米メディアが報じた。91歳。イタリア出身。自身の名前を付けたファッションブランド「ジョルジオ アルマーニ」を1975年に創業。「モードの帝王」と呼ばれ、今年は50年の節目だった。医師を目指し、ミラノ大学医学部に入学したが、3年生のときに自主退学してイタリア軍へ入隊。自身は医療に向いていないと見切りを付け、兵役の休暇中に就職活動し、幼なじみを頼って