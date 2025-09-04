◇パ・リーグ日本ハム９―２ロッテ（2025年9月4日ZOZOマリン）日本ハム・新庄剛志監督（53）がレイエスの不振を嘆いた。この日は「4番・指名打者」で先発起用も2打席連続三振で、3打席目にはマルティネスを代打に送った。「レイエスはもう上がってくる気がしなかった。ケガではない。普通に代えただけ。ちょっとおかしいね。今までで一番おかしい」と首をひねった。かかとを痛めているため、打撃に力が入らないよう