将棋八大タイトルの一つ、王座戦の第1局がシンガポールで行われ、藤井聡太七冠が勝ちました。王座戦五番勝負の第1局はシンガポール・セントーサ島で行われ、藤井聡太七冠は伊藤匠叡王を相手に王座戦3連覇を目指しています。今回の対局はシンガポール建国60周年の文化交流事業の一環で行われ、大盤解説会には勝負の行方を見守ろうと、シンガポールや日本から多くの人が集まりました。現地の学校の生徒「すごいレベルが高いなと思い