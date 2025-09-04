ヤクルト１２―１巨人（セ・リーグ＝４日）――ヤクルトが今季初の２桁得点で大勝。一回に村上の２ランで先制し、四回に長岡の２点二塁打、村上の満塁本塁打などで突き放した。巨人は投手陣が振るわなかった。◇阪神７―５中日（セ・リーグ＝４日）――阪神が逃げ切り、クライマックスシリーズ進出を決めた。一回に佐藤輝の２ランで先制し、四、七回にも加点。中日は終盤に反撃したが、及ばなかった。◇ＤｅＮＡ１―０広島（