九州の南の海上を北上していた熱帯低気圧は４日未明に台風１５号に発達し、九州南部に最接近した。宮崎県では短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生。台風は勢力を維持しながら、５日には本州の太平洋沿岸を東に進む見込みで、気象庁は大雨による土砂災害や浸水、河川の氾濫に警戒を呼びかけている。同庁によると、台風は４日午後１１時現在、高知県宿毛市の西南西約４０キロの海上を北北東に時速２５キロで進み、中心気