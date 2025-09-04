元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）が４日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。引っ越したばかりの都内の豪華新居を公開した。新築の新居は「賃貸」といい、新居を訪れたＡＫＢの後輩、大家志津香は、広々とした玄関に「えっ？！これ、人が住むところ？！」「もう富豪の家やん！」と仰天。家賃を「１１０万」と予想した大家に、板野は「（１１０万円より）上です」と話し、実際の家賃を大家にだけ耳打ち。大家は「えっ？！