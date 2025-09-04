a flood of circleと漫才師・金属バットによる対バンライブ＜KINZOKU Bat NIGHT at Shibuya O-EAST＞が本日9月4日、Spotify O-EASTにて開催された。同公演では11月20日に京都磔磔で追加公演を開催することが発表となった。＜KINZOKU Bat NIGHT＞はこれまで、2021年に京都磔磔、2022年に大阪・なんばHatch、2024年に東京キネマ倶楽部で開催され、本日9月4日はゲストにストレイテナーを迎えて行われた。＜KINZOKU Bat NIGHT＞として