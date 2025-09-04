◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）中日は終盤に追い上げたが、勝利に届かなかった。前半は打線が阪神の小刻みな継投に苦戦。３回１死満塁から田中が二飛、上林が中飛に倒れて得点を逃すと、５回まで２安打に封じられた。７回に細川の１５号３ランなどで４得点。８回に岡林の右犠飛で２点差まで迫り、９回も２死一、三塁まで攻めたが、得点に至らなかった。先発の涌井は５回４安打３失点で４敗目。