◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）プロ初勝利を目指した巨人・又木鉄平投手が今季２度目の先発に臨み、３回１／３で被安打７、自己ワーストタイ５失点ＫＯで今季初黒星を喫した。「このような結果になってしまい、申し訳ないです」と肩を落とし、試合後に２軍再調整が決まった。初回２死三塁から４番・村上に２戦連発となる先制２ランを被弾。外角狙いの直球が甘くなり「内に