◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）ヤクルトは村上宗隆内野手の１６号先制２ランと１７号満塁弾の６打点など、今季最多１２点を奪い爆勝した。高津臣吾監督は「最近あまり大量得点というか、つながりがあまり良くなかったので、今日に関しては、非常に長打も四球もよく取れましたし、いいつながりができたと思います」と振り返った。２日のカード初戦（京セラＤ）の試合前には