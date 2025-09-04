◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）巨人は投手陣がヤクルトに１２得点を浴びるなど敗れた。先発・又木鉄平投手はヤクルト・村上に先制２ランを浴びるなど３回１／３を７安打５失点。中継ぎ陣も雨でコンディションは悪い中ではあったが、２番手・泉圭輔投手も村上にグランドスラムを浴びるなど１回１／２を４失点。３番手・平内龍太投手が２回１失点。４番手・宮原駿介投手も１回